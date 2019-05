Ten Hag wil meer: ‘We zijn nog niet tevreden’

Ten Hag benadrukte dat hij (en zijn team) niet tevreden zijn nu de bekerwinst binnen is. ,,Uiteindelijk gaat het om titels. Hier hebben we het hele jaar voor geknokt en de eerste prijs is nu binnen. Maar we zijn nog niet tevreden”, is Ten Hag ambitieus. Ajax strijdt nog mee in de Champions League (halve finale) en de eredivisie (koploper met nog twee wedstrijden te spelen). ,,Het is nog niet genoeg.’



De trainer van Ajax denkt dat de bekerwinst een positieve invloed heeft op de volgende cruciale duels in het slot van dit seizoen. ,,Dit wakkert de hongerigheid aan”, aldus Ten Hag. ,,Nu gaan we 24 uur van genieten, maar daarna gaat de focus op woensdag.”



Voor Ajax was het de eerste prijs in vijf jaar tijd. ,,. Het is veel te lang geleden dat Ajax wat gewonnen had. We hebben een mooi seizoen, maar moet met iets tastbaars staan. Dat hebben we nu, maar we willen meer”, is de trainer van de Amsterdammers duidelijk. ,,We hebben er hard voor geknokt en ik wilde ook heel graag deze prijs winnen voor de fans, want die hebben er lang op moeten wachten.”