Ten Hag zet Lang op z'n plek: ‘Hij moet gewoon z'n mond houden'

Erik ten Hag zette de jonge buitenspeler tijdens het duel duidelijk hoorbaar op z'n plek. ,,Je moet gewoon je mond houden. Dit is onze wedstrijd, niet die van jou.”



Na afloop ging de coach bij FOX Sports dieper in op het akkefietje met Lang, die klaagde na een dieptepass van Dusan Tadic. ,,Hij moet accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt. Wil niet zeggen dat Tadic altijd gelijk heeft, maar op dat moment moet Lang z'n mond houden en het accepteren.”



Over de andere twee jongelingen die vandaag hun kans kregen was Ten Hag complimenteus: ,,Gravenberch en Ekkelenkamp hebben uitstekend gespeeld. En Lang? Wisselend. Een goede goal, maar hij maakte niet altijd de goede keuzes. En diepte, dat moeten we meer van hem zien. Hij kan geweldig goed voetballen, maar moet structureel goed worden.”