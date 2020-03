Ten Hag ziet Ajacieden zonder zelfvertrouwen

Ten Hag bekeek bij FOX Sports het moment tussen Ramon Leeuwin en Dusan Tadic terug. De arm van de AZ-verdediger ging naar Tadic, maar de VAR vond het geen strafschop. Ten Hag: ,,Daar kun je een penalty voor geven. Zoiets hadden we nodig. Dan kan het veranderen. Dat lukte niet. Als je alles bij elkaar optelt, hebben we verdiend verloren.”

De Ajax-coach wil niets weten van een crisis. ,,We staan nog steeds in een positie om alle prijzen in Nederland te winnen, maar dan moeten we wel anders spelen dan vandaag. De spelers hebben ervoor gevochten, er alles aan gedaan.We zitten in een slechte reeks en daar moeten we snel uit.”