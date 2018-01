Teruglezen: Heracles vecht zich terug in het Noordlease Stadion

Grote señor brengt nieuwe offers in Zwolle

27 januari Nicolás Freire (23) is reserve bij PEC Zwolle, maar heeft in Argentinië voor veel hetere vuren gestaan. Voor het eerst doet de verdediger zijn verhaal. Over een mekkerende buurvrouw, de geste van legende Riquelme en zijn ambities in het gedroomde voetbalcontinent Europa. ,,Natuurlijk kan PEC Zwolle kampioen worden."