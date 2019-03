Tevreden Van Dijk voelt mee met Tete: ‘Heel jammer voor Kenny’

Over de eerste helft was Van Dijk minder te spreken. ,,We hadden het toen al beter moeten uitspelen. We waren soms een beetje slordig en ongeduldig. Dat moet er nog uit. Daar moeten we nog aan werken. Je moet altijd kritisch blijven.’’



De tweede helft stemde Van Dijk wel tevreden, ondanks het snelle uitvallen van invaller Kenny Tete, die binnen een minuut moest uitvallen met een dijbeenblessure. Oranje moest daardoor ruim twintig minuten met tien man verder. ,,Het was heel jammer voor Kenny, maar we hebben in de slotfase compact verdedigd. Dat hebben we goed gedaan met een man minder. Na de rust hebben we sowieso prima gespeeld.’’