Theo Janssen een week bij Feyenoord, waarom niet? RKC en Almere City wisselen hun assistenten al uit

LIVE | Zet Go Ahead Eagles tegen Excelsior de volgende stap naar handhaving?

Go Ahead Eagles gaat vrijdagavond (20.00 uur) op bezoek bij Excelsior. In Rotterdam moet de ploeg uit Deventer het doen zonder Gerrit Nauber, die door een heupblessure de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Of Jamal Amofa speelt, is nog de vraag. Lukt het Go Ahead Eagles om af te rekenen met Excelsior en zo een volgende stap naar handhaving te zetten? Volg het in ons liveblog!