Thijs Oosting scoort twee keer tegen de ploeg van zijn vader en helpt Willem II aan zege in Brabantse derby

Het speelveld was door hevige regenval niet optimaal bespeelbaar, maar Willem II - RKC ging door. Met eindelijk weer (wat) publiek. Het vernieuwde Willem II kon prima uit de voeten bij deze omstandigheden. Willem II begon zonder de door corona gevelde keeper Timon Wellenreuther en met de nieuwkomers Wessel Dammers, Jizz Hornkamp en Thijs Oosting aan de Midden-Brabantse derby.

Zou het gereviseerde team van Fred Grim het RKC-in-vorm pootje kunnen lichten? De rood-wit-blauwen, moeilijk te onderscheiden van de in witte shirts spelende bezoekers, trapten vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis het gaspedaal vol in. Voordat RKC in de wedstrijd kon komen, stond het al 2-0. En beide keren was het Thijs Oosting die de trekker overhaalde. Zijn vader Joseph, hoofdtrainer van RKC, moest het tandenknarsend (en vermoedelijk toch in de verte ook verguld van trots) toezien.

Eerst werd de van AZ overgenomen aanvallende middenvelder diep gestuurd door Driess Saddiki en rondde hij koel af: 1-0. Even later kreeg Oosting de bal aangespeeld door Max Svensson en haalde hij fraai en hard diagonaal uit: 2-0.

Snelle wissel

De doelpunten van zijn zoon, noopten de RKC-coach een snelle wissel door te voeren. Dario van den Buijs werd na 26 minuten vervangen door Richard van der Venne. De Waalwijkers kwamen beter in de wedstrijd, maar moesten kort voor rust nóg een tegentreffer slikken. Uit een afgemeten voorzet van Svensson kopte de van FC Den Bosch overgekomen spits Jizz Hornkamp goed in, maar het was ook aan de natte grasmat te danken dat RKC-keeper Etienne Vaessen geklopt werd: 3-0.

Trainer Oosting bracht direct na rust nog twee verse krachten: Yassin Oukili en Roy Kuijpers kwamen in het veld voor Ayman Azhil en Finn Stokkers. Bijna hadden de Waalwijkers al snel hun eerste treffer te pakken, toen Michiel Kramer de bal over keeper Jorn Brondeel wipte. Maar de na een lange blessure teruggekeerde Freek Heerkens wist er in een ultieme poging met een sliding nog net een corner van te maken.

Volledig scherm Joseph Oosting. © Pro Shots / Toin Damen

Eretreffer

Bij Willem II hield Heerkens het vol tot driekwart wedstrijd was gespeeld, toen kwam Ulrik Jenssen hem vervangen. Toeval of niet, een paar minuten later was het raak voor RKC. Michiel Kramer kreeg vrije doortocht door het centrum en schoof de bal langs Brondeel: 3-1.



Fred Grim reageerde direct en bracht met met Nikos Michelis een extra verdediger. Svensson en Nunnely werden gewisseld, ook Elton Kabangu kwam in de ploeg. RKC bleef aandringen, maar kreeg weinig grote kansen. In de slotfase mocht ook Daniël Crowley (voor Llonch) nog zijn rentree maken bij Willem II en ook Argyris Kampetsis (voor Hornkamp) kreeg nog wat speeltijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.