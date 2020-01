Thomas Ouwejan wil naar PSV en baalt van AZ

11 fraaie foto's van Rob Rensen­brink

21:43 Oud-voetbalinternational Rob Rensenbrink is op 72-jarige leeftijd overleden. De voormalige linksbuiten van het Nederlands elftal leed aan een progressieve spierziekte. Hij is vrijdagavond gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Oud-voetballer Jan Mulder bracht zijn overlijden namens de familie naar buiten. Bekijk hier elf fraaie foto's uit zijn loopbaan.