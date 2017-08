Thorsby drukt ADO met dubbelslag verder in de zorgen

Door Wietse Dijkstra



De Noorse spits Bjørn Johnsen zorgde met de eerste ADO-goal van dit seizoen nog voor een hectisch Haagse kwartiertje ook. Diep in blessuretijd kreeg hij zelfs nog de kans om zijn ploeg aan een punt te helpen. Zijn kopbal werd echter van de lijn gehaald.



Het was echter Johnsens landgenoot Morten Thorsby die als de terechte matchwinner van het veld stapte. De blonde middenvelder van Heerenveen haalde na rust twee keer genadeloos de trekker over in het Cars Jeans Stadion.



Bij de beide Friese treffers kwam de puntgave assist van de schoen van rechtsback Denzel Dumfries, die dit seizoen al vier keer een beslissende voorzet gaf. Opvallend was ook dat de pas 17-jarige Kik Pierie met twee uitstekende passes aan de basis van de Friese doelpunten stond. De centrale verdediger kreeg de kans in het centrum van de defensie omdat Joost van Aken vanwege transfperikelen buiten de selectie was gelaten. Pierie liet zien waarom hij als groot talent wordt gezien.



Verschil

Van de bravoure waarmee Pierie en de zijnen over het veld liepen, was bij ADO lange tijd weinig te merken. Uitzondering was El Khayati. De afgelopen week van Queens Park Rangers overgenomen middenvelder, die als huurling vorig seizoen al veel indruk maakte in Den Haag, liet zien dat hij het voetballen deze zomer niet is verleerd. De creatieve middenvelder kreeg het publiek een paar keer op de banken, maar kon het verschil nog niet maken.



Omdat ADO dit seizoen zo moeilijk scoort, leek de wedstrijd gespeeld toen Heerenveen zijn overwicht na rust eindelijk met een doelpunt bekroonde. De toevalstreffer van Johnsen bracht de spanning nog even terug, maar ook de spits kon niet verhullen dat ADO nog een lange weg te gan heeft.