Thorsby traint voorlopig bij Jong Heerenveen

Alle karakteristieken FC Den Bosch geeft Dordrecht pak slaag en wint periodeti­tel

13 januari FC Den Bosch is 2019 voortreffelijk begonnen. De lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie gaf FC Dordrecht in eigen huis een flink pak slaag (2-6). De club van Willy Boessen verstevigde daar niet alleen de koppositie mee, het won ook de tweede-periodetitel.