Thy en VAR helpen PEC in slotfase aan punt in kelderkraker tegen Fortuna

Die goal diende zich pas in de tweede helft aan. Want het was PEC Zwolle dat vanaf het begin de baas was in Sittard. De fans van de thuisclub probeerden hun club nog wat aan te sporen met een vuurwerkshow vlak voor de aftrap, maar echt effect had dit niet. Fortuna grossierde in rare passes en ballen die van voeten sprongen. Was het de spanning? De belangen waren immers groot, met de nummers 16 (Fortuna) en 15 (PEC) tegenover elkaar met allebei 25 punten op de teller.



Na rust waren de rollen ineens omgedraaid. PEC speelde aanvallend niets meer klaar en bij Fortuna groeide het geloof met de minuut. Met als climax de goal van Cox. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd viel de gelijkmaker alsnog. Invaller Lennart Thy benutte een strafschop, die scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf na het bekijken van camerabeelden. Daarop was te zien dat Pelle Clement naar de grond werd getrokken.