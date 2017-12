Thy zorgt met hattrick voor feest in Venlo

Lennart Thy was de held van de avond in De Koel. De huurling van Werder Bremen scoorde drie keer voor de club uit Venlo. Namens Heracles bracht Reuven Niemeijer de treffer (1-1) op zijn naam.

Het was voor The Good Old pas de tweede zege dit seizoen op eigen veld. De verrassende ploeg van trainer Maurice Steijn, die door een schorsing vanaf de tribune moest toekijken, klom naar de tiende positie. Heracles staat elfde.



Na ruim een kwartier kwam VVV op voorsprong. Thy zette zijn ploeg op voorsprong na een mooie een aanval. Tien minuten later was het alweer gelijk. Roel Janssen liet Tim Breukers struikelen waarna Niemeijer de strafschop benutte (1-1). De ijverige vleugelverdediger Breukers had in de 35e minuut de tweede treffer van Heracles op zijn schoen. Doelman Lars Unnerstall redde met een knappe reflex.



Na de rust nam VVV opnieuw het initiatief. Uit een fraaie dieptepass van Vito van Crooy kwam Thy opnieuw tot scoren met een hard schot in de korte hoek, 2-1. De Duitse aanvaller, die tot zondag nog maar één keer had gescoord, besliste het duel in de 76e minuut: 3-1.