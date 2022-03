Tien jaar na dé busopwachting en het ontslag bij PSV is er in Eindhoven nog altijd respect voor Fred Rutten

,,Fredje laat je kop eens zien, Fredje laat je kop eens zien.” Het is naar PSV-begrippen, in Nederland toch een fatsoenlijke club, een vrij ontluisterend tafereel dat zich in maart 2012 afspeelt bij de ‘aangehouden’ spelersbus van de Eindhovenaren. Na wéér een nederlaag hebben tientallen supporters het vehikel vlakbij de ingang van het trainingscomplex tot stilstand gedwongen.

,,Als ge een vent bent, dan komde nou naar buiten toe”, schreeuwt een supporter met schelle stem richting Fred Rutten, die nog in de bus zit. Meerdere spelers staan op dat moment al geërgerde aanhangers van de club te woord en delen de emoties met hen na een zeperd bij NAC. Nu is het wachten op het uitstappen van Rutten, op dat moment de trainer van PSV en dus eindverantwoordelijk voor de resultaten.

Volledig scherm Fred Rutten wordt in 2012 dringend verzocht uit de bus te komen, bij trainingscomplex De Herdgang. © ANP

Optaters

PSV staat op dat moment in de halve finale van het bekertoernooi, is nog actief bij de laatste zestien in de Europa League en staat vier punten af van de koppositie in de eredivisie. Maar er is wel drie keer achter elkaar verloren en niet zo'n klein beetje ook. Het kan zo niet langer, is duidelijk de teneur. PSV is ondanks die optaters dus nog in de race voor drie prijzen, maar Rutten is al aan zijn derde jaar bezig en na de winterstop lijkt het weer mis te gaan. Een week daarvoor is er al oproer geweest bij het Philips Stadion na een pak slaag van FC Twente (2-6). In Valencia (4-2) en Breda (3-1) volgen nieuwe miskleunen, waarna het fanatiekste deel van de aanhang opheldering eist. Een enkeling slaat die zondag op de ramen van de bus. ,,Hé Rutten. Ja, eruit Rutten.”

De trainer geeft gehoor aan de oproep. Met overslaande stem doet Rutten zijn verhaal en legt hij verantwoording af aan de boze supporters, die ineens respect tonen omdat de coach zich tussen hen begeeft. ,,Deze jongens willen het gras uit het veld lopen”, zegt Rutten over zijn spelersgroep. ,,Waarom zien wij dat dan niet terug Fred?”, vraagt een supporter zich af. ,,Als gij da nie kunt oplossen, dan moette wegwezen.”

Rijen gesloten

Een oplossing heeft eigenlijk geen van allen en na een minuut of vijf keert de stemming ten goede, zoals dat meestal gebeurt bij dit soort busopwachtingen. Spelers en supporters delen na een fel begin hun emoties, veel mensen praten door elkaar en de rijen worden uiteindelijk gesloten.

Tekst gaat onder de video en foto verder.

Volledig scherm Het is klaar: Fred Rutten ligt eruit bij PSV als de directie hem heeft ontslagen. © Pim Ras Fotografie

Vakmanschap

De directie van PSV is er op dat moment niet om Rutten bij te staan en besluit een dag later om de trainer van zijn taken te ontheffen. ,,Het was puur zakelijk gezien geen moeilijke beslissing”, blikt Tiny Sanders tien jaar later nog eens terug. De algemeen directeur van toen geeft samen met technisch eindverantwoordelijke Marcel Brands een persconferentie. ,,Natuurlijk speelt de druk van buiten een klein beetje mee, maar wij hadden simpelweg de indruk dat het dat seizoen niet meer goed zou komen”, zegt hij nu. ,,Alles gleed ons uit handen. Dat had niets te maken met de mens Fred Rutten of het respect voor zijn vakmanschap, want dat laatste had eigenlijk iedereen. Daarnaast was Fred in de spelersgroep een geliefde coach. Wij konden door de resultaten alleen niet anders handelen dan we gedaan hebben.”

Quote Toch vind ik het besluit van toen nog steeds te rechtvaar­di­gen. Tiny Sanders

Phillip Cocu

Na het ontslag wint PSV wel de KNVB-beker, maar de titel en Europees succes blijven uit. ,,Dat we Phillip Cocu toen ad-interim en een jaar later vast aangesteld hebben, vind ik nog steeds een uitstekende beslissing en het heeft de club daarna ook veel gebracht, met drie landstitels.”, zegt Sanders.

,,Onder Fred Rutten zijn ook goede dingen tot stand gekomen waar de club later van heeft geprofiteerd, bijvoorbeeld via de transfer van Memphis Depay.” De aansluiting van de jeugdopleiding op de A-selectie, met ook Jürgen Locadia als voorbeeld, werd veel nauwer. Onder Rutten kon eveneens Jetro Willems vanuit het niets tot international uitgroeien. ,,Toch vind ik het besluit van toen nog steeds te rechtvaardigen”, zegt Sanders.

Erik ten Hag

Een van de dingen die hem nadien heeft verrast, is dat huidig Ajax-coach Erik ten Hag zo'n fraaie carrière heeft opgebouwd. ,,Hij was destijds assistent-trainer bij PSV en verliet de club ook, omdat hij solidair was met Fred Rutten. Het is niet zo dat ik toen in hem de coach zag die hij nu is. Ik vind het enorm knap hoe hij zich heeft ontwikkeld en nu manifesteert. Alle lof. Ik kan zeggen dat ik dat toen wel zag, maar dan zou ik liegen.”

Volledig scherm Erik ten Hag, Fred Rutten en Phillip Cocu vier dagen voor het ontslag van de coach. © PSV