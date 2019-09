Tien man FC Twente winnen met overmacht in Sittard

Het duel leek beslist, maar Twente-middenvelder Haris Vuckić werkte de bal nog in zijn eigen doel en na een rode kaart voor Mica Pinto (Fortuna) schoot Amadou Ciss diep in blessuretijd nog de 2-3 binnen.



De laatste keer dat Twente in de eerste zes eredivisieduels ongeslagen bleef, was in het seizoen 2014-2015, toen Alfred Schreuder de trainer was. Twente is pas de vierde gepromoveerde club die in de eerste zes duels geen nederlaag leed. In 2009 was VVV de laatste die dat presteerde met een zege en vijf gelijke spelen.