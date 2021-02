Tien op een rij: Ajax dankzij Haller na één helft klaar met Sparta

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de zwaarbevochten 1-2 zege op Lille hoopte Ajax zondagavond op het scenario waarbij Sparta snel over de knie zou worden gelegd en de krachten richting de return in de Europa League weer enigszins gespaard konden worden. In dat kader kreeg Davy Klaassen rust en dat zorgde voor de rentree van Mohammed Kudus in de basis. Ook Perr Schuurs had tegen Sparta een basisplek en vormde zodoende samen met Lisandro Martínez, Daley Blind en Jurriën Timber de Amsterdamse defensie. In die defensie ontbraken de geblesseerden Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui, van wie Erik ten Hag nog niet durfde te zeggen of ze donderdag tegen Lille wel weer van de partij waren.

Het scenario om Sparta snel over de knie te leggen, kwam wel uit. De mooiste goal van de avond kwam op rekening van de speler die na exact vier maanden weer eens aan de aftrap verscheen. Kudus stond, toen de buit aan het begin van de tweede helft al lang en breed binnen was, aan het eind van een oogstrelende aanval. Nadat Dusan Tadic in de mangel was genomen en de spelers met de rug naar de bal naar het Sparta-doel slenterden, verzond Daley Blind een sneaky crosspass naar David Neres. De net ingevallen vleugelspits bediende de bij de tweede paal schreeuwende Tadic perfect op maat. Door een feilloze controle en een tikkie terug kon de ingelopen Kudus zijn ietwat teleurstellende rentree in de basis opluisteren met een treffer.

Volledig scherm © ANP

Kudus gold na een paar flitsende eredivisieoptredens aan het begin van het seizoen als de belangrijkste kandidaat om de rol van schaduwspits over te nemen van de naar Manchester United vertrokken Donny van de Beek. Totdat Kudus een dramatisch Champions League-debuut beleefde. De spelmaker had de bal amper beroerd of hij liep een zware meniscusblessure op. Kudus ging onder het mes bij dr. Hoogeslag. Ondertussen draaide de stoelendans op zijn plek op volle toeren. Quincy Promes, Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad moesten de plek weer afstaan. Lang leek Kudus daarom verzekerd van een basisplek na zijn revalidatie.

Ook omdat hij in het nieuwe jaar meteen zijn eerste minuten maakte tegen PSV. Het liep even iets anders. Ajax en Kudus hielden hem vanwege een lichte reactie vervolgens weer weken aan de kant. Tijdens zijn verdere herstel zag hij Ajax een reeks neerzetten en op ‘zijn’ positie Davy Klaassen excelleren. Voor het eerst sinds de klap van 21 oktober mocht Kudus de fijne dribbel en techniek waarmee hij zich onmiddellijk op de kaart zette afgelopen zomer weer tonen. Dat lukte bij de goal, met een paar heerlijke voetbewegingen en toen een handvol Spartanen hem aan de zijlijn niet van de bal kreeg. Maar Kudus beleefde ook een onwennige comeback, waarin vooral de diepgang nog ontbrak.

Volledig scherm © ANP

Een andere speler die terugkeerde in het elftal, was zelfs twee keer trefzeker. Niet voor het eerst sinds zijn komst bleek Haller, die in de Europa League ontbreekt vanwege een administratieve blunder van Ajax, goud waard. Na een kwartier liep de winterse recordaankoop een pass van Tadic, die op zijn beurt werd gelanceerd door Lisandro Martínez, binnen. Nadat de captain zelf een doelpunt zag afgekeurd worden, knikte Haller op aangeven van Edson Álvarez ook zijn zevende Ajax-goal (inclusief TOTO KNVB-beker) binnen. Voor Perr Schuurs (hij stond de voorbije weken zijn plek af aan Jurriën Timber) was het zijn eerste van het seizoen, toen hij op slag van rust een lage en harde vrije trap na een touché in de hoek zag landen.

Toen was de tiende opeenvolgende zege van Ajax in alle competities al binnen. Danzell Gravenberch, invaller en broer van Ajax-talent Ryan, haalde nog wel wat glans van de zevende overwinning op rij in de eredivisie. De sterke spits redde niet alleen de eer na geschutter van Timber en Schuurs, in de slotminuten zorgde hij er ook voor dat Ajax voor het eerst sinds de opener van 2021 tegen PSV ook twee tegengoals incasseerde. PSV, dat weer negen verliespunten meer heeft, is volgende week in Eindhoven voor de derde keer dit jaar de tegenstander van Ajax. Donderdag wacht Ajax echter nog een andere zware dobber, als in het thuisduel met de Franse koploper Lille een 2-1 voorsprong wordt verdedigd voor een ticket voor de achtste finale van de Europa League.

Volledig scherm © ANP

