Tienerteam van AZ krijgt met FC Twente eerste serieuze test: ‘Dani de Wit zeker een optie als spits’

Met Myron van Brederode (19), Milos Kerkez (18) en Maxim Dekker (18) versloeg AZ donderdagavond ook Dnipro-1 uit Oekraïne in de eerste poulewedstrijd in de Conference League. Met name het degelijke spel van centrale verdediger Maxim Dekker viel weer op. ,,Maxim is heel stoïcijns. Ook in zo’n Europese wedstrijd waar toch wel andere wetten gelden en waar tegenstanders er andere strategieën op nahouden hij bleef goed op de been en we hebben wederom een clean sheet behaald.”



De ervaren aanvoerder Bruno Martins Indi (30) gaat het treffen van zondag met FC Twente waarschijnlijk ook nog niet halen, dus Dekker kan zich opmaken voor zijn vierde opeenvolgende basisplaats. ,,Het is mooi dat we een uitgebalanceerde selectie hebben”, zegt Jansen. Centraal achterin vecht ook de van Inter gehuurde eenmalig Belgisch international Zinho Vanheusden (23) voor een plekje. ,,Daar doet hij alles voor”, weet Jansen. ,,Het is aan hem om zich ertussen te knokken.”