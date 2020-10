Tiental AZ geeft na bizarre slotfase tegen VVV opnieuw zege weg

Door Nik Kok



AZ zag vier minuten voor tijd weer gebeuren waar het de hele wedstrijd zo bang voor was. Na de 4-0 voorsprong tegen Sparta verspeelde het zaterdag een 2-0 voorsprong tegen VVV. Ook nu was er feitelijk niks aan de hand voor AZ al was de rode kaart voor Jonas Svensson in de eerste helft wel al een veeg teken. Het gelijkspel is een hard gelag voor de ploeg van trainer Arne Slot die bij vlagen nog weleens de ploeg is van vorig seizoen maar steeds maar weer niet kan winnen.

De Alkmaarders zagen zich een dag voor de wedstrijd geconfronteerd met negen coronagevallen rond en in de A-selectie. Maar van die gevallen is alleen Timo Letschert een veel gebruikte basisspeler, Jordy Clasie was al geblesseerd.

Dat viel mee dus voor AZ, dat nog meer pech en tegenspoed niet kan gebruiken in het nog zo povere seizoen dat het tot nu toe is. Bovendien wacht voor de club aanstaande donderdag Napoli in Italië. De laatste wedstrijd tegen Sparta die in 4-4 eindigde na een 4-0 voorsprong dreunde bovendien nog na, ook al waren er tijdens de interlandbreak dan spelers die hun debuut maakten voor hun land (Owen Wijndal, Teun Koopmeiners en Yukinari Sugawara).

Volledig scherm Fredrik Midtsjo probeert Arjan Swinkels te passeren. © ANP

In het eigen stadion manifesteerde vooral Jesper Karlsson zich zaterdagavond vanaf het allereerste begin zoals hij zich eerder ook tegen Sparta onderscheidde met fraaie voorzetten en schoten van afstand. Zaterdagavond scoorde hij al na een paar minuten met een geweldige uithaal van afstand.

Een goed begin maar bij AZ bestaat sinds de vorige wedstrijd tegen Sparta een zeker wantrouwen tegenover zeker lijkende voorsprongen. Nog voor rust rondde Calvin Stengs een fraaie aanval af met zijn eerste goal van het seizoen maar AZ liep wel alweer tegen een rode kaart aan. Jonas Svensson tackelde in de eerste helft onnodig en hard in op de benen van Josua John. De Noor kon direct inrukken. Na uitsluitingen van Calvin Stengs en Marco Bizot tegen Sparta alweer de derde rode kaart van het nog maar zo jonge seizoen.

Schorsing

Met tien tegen elf liet VVV zich in de tweede helft meer gelden en kwam AZ tot weinig uitgespeelde kansen. Nieuwkomer Torino Hunte vond AZ-keeper Hobie Verhulst op zijn weg vond. Verhulst speelde vanwege de schorsing van eerste keeper Marco Bizot. Verhulst zag voor hem een oud-international die lang overeind bleef in zijn eerste wedstrijd in de eredivisie sinds 2014. Maar ook Bruno Martins Indi kon niet voorkomen dat de AZ-verdediging in de slotfase weer een overwinning verspeelde.

Niet bepaald een fijn gegeven in de wetenschap dat het komende donderdag moet aantreden tegen het Napoli van Dries Mertens en trainer Gennaro Gattuso in de Europa League dat zaterdag op indrukwekkende wijze won van Champions League-deelnemer Atalanta.

Volledig scherm 2020-10-17 21:41:59 ALKMAAR - (l-r) Teun Koopmeiners of AZ, AZ keeper Hobie Verhulst, Bruno Martins Indi of AZ, 1-2 van Evert Linthorst of VVV-Venlo tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en VVV-Venlo in het AFAS stadion op 17 oktober 2020 in Alkmaar, Nederland.ANP OLAF KRAAK © ANP

Volledig scherm 2020-10-17 21:44:57 ALKMAAR - (l-r) Georgios Giakoumakis of VVV-Venlo viert de 2-2 tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en VVV-Venlo in het AFAS stadion op 17 oktober 2020 in Alkmaar, Nederland.ANP OLAF KRAAK © ANP

