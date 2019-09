Tiental FC Utrecht staat op na rode kaart en klopt Willem II

Door Tim Reedijk Na een zeer behouden eerste helft met slechts kleine kansen aan beide kanten, ontbrandde de wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II pas echt in de tweede helft. Eigenlijk vooral omdat scheidsrechter Edwin van de Graaf zich genoodzaakt voelde om het VAR-schermpje te raadplegen na een domme tackle van Leon Guwara. De conclusie was even logisch als terecht: rood. Daarom moest FC Utrecht, nog altijd hard zoekende naar de vorm, bijna een helft lang met tien man verder tegen Willem II in de eigen Galgenwaard. Willem II nam logischerwijs meer initiatief maar mocht ook blij zijn dat het niet werd geklopt in de omschakeling. Bart Ramselaar was nog dicht bij een goal: zijn schot strandde op de paal. De manier waarop hij in al zijn teleurstelling naar de grond stortte was veelzeggend.

Kantelmoment

Gek genoeg zat er meer pit in het voetbal van FC Utrecht na de rode kaart voor Guwara. Met name in de eerste helft kwamen de aanvallende intenties van de ploeg er nauwelijks uit en waren afstandsschoten het enige gevaar. Aan de andere kant was Marios Vrousai heel dicht bij de 0-1, maar Sean Klaiber voorkwam met een uiterste krachtsinspanning een zeker doelpunt. Het waren spaarzame momenten in een tamme eerste helft, waarin je aan alles merkte dat de wedstrijd iets nodig had, een doelpunt of iets soortgelijks.



Het werd een rode kaart, die de wedstrijd aantrekkelijker maakte maar die Willem II nauwelijks tot veldoverwicht kon dwingen. FC Utrecht gokte op de omschakeling en beloonde zichzelf met een doelpunt van aanvoerder Janssen, die in de 87ste minuut mee naar voren ging bij een vrije trap en onberispelijk raak kopte.



In blessuretijd werd het zelfs 2-0 na doortastend jagen van Giovanni Troupée, die Gyrano Kerk in stelling bracht. De rechtsbuiten schoot alle Tilburgse hoop op een puntje definitief aan diggelen.