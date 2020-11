Tiental Feyenoord toont veerkracht na horrorstart in Sittard

‘Mussi’ is geen Messi, maar de kleine middenvel­der begint dit seizoen bij PEC wel steeds meer zijn draai te vinden

15:30 Zijn doelpunt, via de rug van Django Warmerdam, was zaterdagavond tegen FC Utrecht (1-1) niet goed voor de winst. Maar Mustafa Saymak begint bij PEC wel steeds meer zijn draai te vinden. En daar is niet alleen hij blij mee, maar trainer John Stegeman ook.