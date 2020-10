Tiental Sparta knokt zich naar derde remise op rij na kortsluiting Auassar

VIDEO / rapport GA Eagles gooit na zwakke start te laat de remmen los en gaat onderuit tegen NEC

23 oktober De spelers van Go Ahead Eagles moeten zich gisteravond in de bus naar huis hebben afgevraagd wat ze was overkomen in Nijmegen. Na een beklagenswaardig zwakke eerste helft herstelde de Deventer ploeg zich na rust. De entree van Jacob Mulenga en Frank Ross bracht de jus die de door GA Eagles geserveerde gortdroge potpourri op smaak bracht. Sam Hendriks leefde op, GA Eagles grossierde in kansen, maar verder dan de 2-1 van Luuk Brouwers kwam de ploeg van trainer Kees van Wonderen niet en dat was een klap voor de geprikkelde Deventer troepen.