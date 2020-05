Tijdens de oorlog rolde de bal nog lang door

Door Nik Kok



Al met al lijkt een rondwarend virus een krachtiger middel om de bal te doen stoppen met rollen dan een oorlog. Want tussen de razzia’s, Jodenvervolgingen en allerhande executies doet iedereen er in Nederland in de jaren veertig nog alles aan om vooral nog te blijven voetballen. Ook al wordt het dan vanaf half 1943 steeds moeilijker door een gebrek aan voedsel en materialen. Zorgt de coronacrisis er in 2020 nog voor dat de internationale voetbalwereld in no-time volledig wordt lamgelegd. De Tweede Wereldoorlog doet er in Nederland alleen al vier jaar over om de bal tot stoppen te brengen.



De periode zorgt niettemin voor een karrenvracht aan sterke en minder sterke verhalen over voetbal in Nederland in die tijd. Over oorlogshelden en overstappers en misverstanden foute spitsen.