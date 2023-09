Tijjani Reijnders aast na sterke start bij AC Milan op basisplaats bij Oranje: ‘Kom hier toch anders binnen’

Tijjani Reijnders wil zijn doorbraak in de internationale voetbalwereld deze week bekronen met zijn debuut bij het Nederlands elftal. De 25-jarige middenvelder was twee jaar geleden bij AZ nog vaker invaller dan basisspeler, maar maakte vorig seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Bij zijn nieuwe club AC Milan is hij direct basisspeler.

,,Als je een laatbloeier bent, hoeft dat helemaal niet slecht te zijn”, vertelt Reijnders op het trainingscomplex in Zeist, voordat hij met Oranje aan de training begint ter voorbereiding op de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. ,,Echt getwijfeld heb ik niet, maar soms dacht ik wel even: gaat hier mijn toekomst liggen? Je ziet jongens op veel eerdere leeftijd doorbreken en vraagt jezelf af waarom het bij jou zo lang duurt. Gelukkig heb ik voet bij stuk gehouden en ben ik doorgegaan. Met de juiste mensen om je heen en door zelf een goede mindset te hebben, kan je het altijd nog bereiken.”

Reijnders is veel van zijn ploeggenoten die eerder doorbraken dan hij inmiddels voorbijgestreefd. Na een sterk seizoen met AZ, met een plek in de halve finales van de Conference League, toonden meerdere grote clubs interesse. Toen AC Milan zich meldde, had de geboren Zwollenaar geen bedenktijd meer nodig. ,,Voor mij is het een van de mooiste clubs ter wereld. Als je ziet wat voor wereldsterren daar allemaal hebben gespeeld. Dat ik nu op het zelfde sportcomplex en in hetzelfde stadion rondloop is een grote eer voor mij. Het maakt me heel erg trots.”

Volledig scherm Tijjani Reijnders. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Sceptici vroegen zich af of de stap van AZ naar AC Milan niet te groot was. Reijnders bewijst voorlopig het tegendeel. Onder trainer Stefano Pioli is de middenvelder direct een vaste waarde. Reijnders speelde de drie competitiewedstrijden van het begin tot het einde mee en Milan won ze allemaal. ,,Ik ging daar wel naartoe met het idee om basisspeler te worden. Ik heb goede gesprekken gehad. Uiteindelijk moet je het ook zelf bewijzen. Tot nu toe gaat dat gelukkig goed.”

De basisopstelling van Oranje tegen Griekenland lijkt voor een groot deel bekend. De grote vraag is wie naast Frenkie de Jong op het middenveld gaat spelen. Reijnders, die over een aantal maanden voor het eerst vader wordt, is een van de kandidaten maar heeft veel concurrentie. De vorige interlandperiode riep Koeman hem al wel op, maar kwam het nog niet tot speelminuten. ,,Dat was voor mij een hele leerzame week. Nu kom ik hier toch anders binnen, als een definitieve selectiespeler. Het is nu aan mij om te laten zien dat ik ook bij Oranje in de basis kan spelen.”

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de stand in de groep van Oranje voor de EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.