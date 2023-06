Tijjani Reijnders maakt niet dezelfde fout als zijn flierefluitende vader: ‘Ik wil mezelf later niks verwijten’

LIVE play-offs | VVV en Almere City strijden om eerste ticket play-off finale

Na een 1-1 gelijkspel in Venlo is alles nog mogelijk in de eerste halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. VVV miste in eigen huis de kans om een voorsprong op te bouwen, nadat Almere City een rode kaart kreeg. Komt dat de Limburgers duur te staan? Vanaf 16.30 volg je het duel in dit liveblog.