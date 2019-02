Tikkie terug Jaap/Sven

Sven van Beek keek nogal beteuterd, maar hij zei onbedoeld iets grappigs. Feyenoord had net met 1-0 van Groningen verloren, de verdediger had het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt, glijdend in zijn eigen doel.

,,Ja, wat had ik dan moeten doen?’’, zei Van Beek.



Nou, dacht ik, je had de bal bijvoorbeeld beter náást kunnen schieten, of hoog over, of nog beter: had hem gewoon even dood in je nek gelegd (om jezelf vervolgens met een dubbele schaar vrij te spelen in je eigen zestienmetergebied).



Maar dat was erg flauw van me natuurlijk. Van Beek, een betreurd specialist in eigen doelpunten, had gelijk: sommige eigen doelpunten zijn niet te voorkomen. Ze zijn onvermijdelijk, ze komen op je af als een tropische vloedgolf pal voor je neus.

Er is geen ontsnappen aan.