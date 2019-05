Titel kan Ajax niet meer ontgaan

Door Daniël Dwarswaard



De schreeuw, de ontlading. In de blessuretijd van de eerste helft kopt Donny van de Beek de 2-1 voor Ajax binnen. Hij gaat op zijn knieën en hoort de supporters zijn naam scanderen. Een prefect moment voor Ajax om op voorsprong te komen in de levendige wedstrijd. FC Utrecht gooit de beuk er in terwijl de Amsterdammers alles op alles zetten om op matchpoint voor de titel te komen.



Utrecht komt binnen veertig seconden al op een 0-1 voorsprong en krijgt de Johan Cruijff Arena even stil. Othman Boussaid rondt de eerste aanval van de wedstrijd direct binnen. Ajax jaagt daarna direct op de gelijkmaker die na een kwartier al valt. Hakim Ziyech vindt prachtig Donny van de Beek die Klaas-Jan Huntelaar is staat stelt om te scoren.



Huntelaar is het dus die in de spits staat. Trainer Erik ten Hag miste nog steeds David Neres die afgelopen woensdag ook al de dramatisch afgelopen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur moest laten schieten. Voor Noussair Mazraoui had de trainer een plek op het middenveld ingeruimd. Dat ging ten koste van Lasse Schöne die op de bank moest beginnen. Joël Veltman was daardoor de rechtsachter.



Dan vlak na rust opwinding in de Arena. Op de tienduizenden mobiele telefoons komt binnen dat Az de 1-0 heeft gemaakt tegen PSV. Het stadion trilt op zijn grondvesten. Voor Ajax het signaal om nog maar eens aan te zetten. Utrecht is rijp voor de slacht , maar Ajax verzuimt om de derde te maken. Van de Beek kopt op de handen van keeper David Jensen.



Maar dan valt de langverwachte goal alsnog en is het beslist. Dusan Tadic, zo belangrijk dit jaar voor Ajax, tikt hem binnen na een corner. Het stadion weet dan: dit kan niet meer fout gaan. Zeker als Tadic vanaf de strafschopstip ook de 4-1 maakt als uitblinker Ziyech even eerder wordt neergelegd. Ajax ruikt de 34ste landstitel.