Titel voor Ajax verder weg na nederlaag bij sterk AZ

Daniël Dwarswaard



Ajax kon beginnen met de twijfelgevallen Frenkie de Jong en Hakim Ziyech. Het duo dat afgelopen woensdag tijdens de benauwde zege op PEC Zwolle nog zo node werd gemist. Maar al na twintig minuten spelen, kwam de eerste streep door de Amsterdamse rekening. Ziyech moest toch noodgedwongen met een blessure naar de kant.



Kasper Dolberg was zijn vervanger, waardoor Ajax daarna niet meer in de opstelling speelde zoals het dit seizoen in de Champions League al zo succesvol was. Met Dusan Tadic als diepe spits, maar de Servier verhuisde dus snel naar de rechterkant. Ajax overtuigde de eerste helft niet en het was AZ dat de beste kansen kreeg.



Fredrik Midtsjo schoot goed van afstand, maar Andre Onana redde. Ook Jonas Svensson en Oussama Idrissi hadden de score kunnen openen. Nicolas Tagliafico haalde de bal stek van de lijn. Ajax stelde daar pas vlak voor rust iets tegenover. Een kopbal van Donny van de Beek werd nu door Ron Vlaar vlak voor de lijn weggekopt.