Titelstrijd in de eredivisie krijgt dit seizoen een fraai tintje: ‘Prachtig dat ze allemaal vol willen aanvallen’

Met video PSV kan Champions Lea­gue-play-offs al ruiken na wervelende winst op Sturm Graz

PSV heeft een reuzenstap gezet richting de play-offs van de Champions League: Sturm Graz werd dinsdagavond eenvoudig met 4-1 opzijgezet. De score had nog veel hoger uit kunnen vallen, het krachtsverschil was enorm. Luuk de Jong was met twee goals van grote waarde.