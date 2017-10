Tobiasen kijkt uit naar rentree: 'Ajax is geen koude, maar een warme club'

Het wordt een bijzondere avond voor Ole Tobiasen, morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Als assistent-trainer van Sparta gaat hij op bezoek bij de club die hij als speler vijf jaar diende: Ajax. ,,Ondanks al het blessureleed dat ik in Amsterdam heb gekend, kijk ik met een geweldig gevoel terug op mijn tijd daar.''

Door Dennis van Bergen

Tobiasen, inmiddels in het bezit van alle trainerspapieren, doelt op de vele prijzen die Ajax in zijn periode heeft gewonnen en de avonturen in Champions League en toenmalige UEFA Cup. Ook het leven in de hoofdstad beviel hem. ,,Ik hoor weleens van mensen dat Ajax een hele kille club is. Zo heb ik dat totaal niet ervaren. Integendeel. Ik vind Ajax juist een hele warme club, spelend in een geweldige stad. Nog altijd vind ik het fijn om terug te komen in Amsterdam.''

Morgenavond doet hij dat dus als rechterhand van Sparta-coach Alex Pastoor. Volgens Tobiasen liggen er, hoe slecht de Spangenaren er ook voor staan in de eredivisie, wel degelijk mogelijkheden voor zijn team. ,,Natuurlijk zijn wedstrijden tegen Ajax net even wat anders, dan wanneer je naar ploegen uit het rechterrijtje gaat. We zijn de underdog. Maar tegen geen enkele club ben je kansloos. En juist dat moeten we in Amsterdam uitstralen. Het is toch hartstikke mooi om in zo’n entourage te spelen? Dat moet Sparta uitstralen, dat het mooi is om tegen Ajax te spelen.''

Geen paniek

De opstelling houdt Pastoor zoals altijd geheim. Wel liet hij vrijdagmiddag doorschemeren dat hij er wellicht voor kiest om een 4-4-2-formatie het veld op te sturen. Robert Mühren en Ragner Ache lijken dan de meest logische spelers voorin. Een andere aanvaller, Nick Proschwitz, maakt voor het eerst serieuze kans op speelminuten als invaller. De Duitser begint volgens Pastoor langzaam aan te pikken. ,,Hij is op de goede weg. Hij zit dicht tegen speelminuten in het eerste elftal aan'', aldus Pastoor.

Over een andere spits, Dalibor Volas, is Pastoor een stuk minder tevreden. De coach zegt de Sloveniër nog niet af te hebben geschreven, maar verwacht de komende maanden wel meer van hem. ,,De kwaliteiten heeft hij. Maar hij is nog te eenzijdig in zijn acties, waardoor hij te makkelijk te verdedigen is.''

Pastoor benadrukte vrijdag dat hij, ondanks de zestiende plaats op de ranglijst, niet in paniek is. ,,Onze Sparta-mars leert dat we er met elkaar staan in voor- en tegenspoed. En ik verwacht dat die voorspoed weer gaat komen. Ik heb vertrouwen in de kwaliteiten van mijn spelers.''