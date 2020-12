Tobiasen met ‘lelijk eendje’ Almere City op weg naar de Eredivisie: ‘Niveau ligt hoog’

De plannen waren twintig jaar geleden bij de oprichting van FC Omniworld groots. De club uit Almere wilde zo snel als mogelijk doorstoten naar de Eredivisie en er werd door de oprichters zelfs al wat groter gedacht dan dat. Van de grond kwam het eigenlijk nooit. Pas sinds de introductie van een vijfjarenplan in 2016 doet Almere City FC steevast mee in de play-offs voor een plek in de eredivisie, waarbij alleen in 2018 bijna promotie werd bewerkstelligd.

Met Ole Tobiasen, die zelf als rechtsback in Nederland bij sc Heerenveen, Ajax, AZ en MVV voetbalde, als hoofdtrainer lijkt Almere dit seizoen wél echt mee te gaan doen. Na veertien speelronden staat de club op de tweede plaats. Nummer drie De Graafschap kan zaterdag in Almere op acht punten achterstand worden gezet.

,,Als je mij dit aan het begin van het seizoen had gezegd, had ik je voor gek verklaard”, aldus Tobiasen, die met zijn selectie niet kon genieten van een winterstop. 21 december was de laatste wedstrijd pas, tegen Jong PSV. ,,De spelers hebben vijf dagen vrij gehad. Ze hebben allemaal een programma voor thuis meegekregen en eergisteren hebben we voor het eerst weer met de groep getraind.”

Volledig scherm Loodst Ole Tobiasen Almere City dit seizoen naar de Eredivisie? © BSR Agency Gevraagd naar de oorzaken van het succes noemt Tobiasen als eerste de breedte van de selectie. ,,Dat is tot nu toe onze kracht geweest. We hebben 26 spelers gebruikt. Je ziet het ook terug op de trainingen, het niveau ligt hoog.” Volgens de 45-jarige Deen heeft Almere ook een professionaliseringsslag gemaakt. ,,Onze samenstelling van de staf is heel sterk. We hebben een eigen concept neergezet. We hebben nu een eigen kok, een videoanalist, twee performancetrainers en een vaste keeperstrainer. Ik kan daardoor nu zelf soms wat meer als manager spelen, erboven staan en dingen aan anderen over laten.”

Tobiasen is een rustige trainer, vindt hij zelf. ,,Tot het moment dat je je best niet doet. Ik vraag veel van mijn spelers. Ze weten dat ze moeten presteren. Als ze de kantjes er vanaf lopen, krijgen ze dat van mij te horen. De spelers willen zelf ook stappen maken in hun loopbaan, bij Almere of elders. Daar willen we ze graag bij helpen.”

Waar de verwachtingen de jaren na de oprichting van de club uitbleven, ligt Almere nu juist wat voor op het laatst geschreven vijfjarenplan. Tobiasen weet nog dat hij in zijn tijd als voetballer van MVV naar de club in Flevoland moest. ,,Almere werd toen nog gezien als het lelijke eendje van het betaald voetbal. De ploeg trok weinig bekijks, het kunstgras was verschrikkelijk. Dat beeld van toen begint te veranderen. In het verleden zagen we dat het lastig was om spelers te overtuigen bij ons te komen voetballen. Ze kozen vaker voor clubs met historie en een hele grote achterban, zoals NAC Breda of De Graafschap. Gelukkig kunnen we nu laten zien dat we er echt toe doen. Met onze resultaten en doelstellingen overtuigen wij steeds meer.”

Hardop praten over de Eredivisie wil Tobiasen nog niet. ,,We zijn nog niet eens halverwege. En er komt straks van buitenaf steeds meer druk op te staan. Onze kracht is dat we met beide benen op de grond staan en niet verder vooruit kijken dan de eerstkomende wedstrijd. Dat moeten we ook dan blijven doen.”