Toekomst Xavi Simons ongewis: PSV in gesprek, maar Paris Saint-Germain kan speler voor habbekrats terughalen

Shurandy Sambo onderbrak vakantie om aan te sluiten bij Jong Oranje: ‘Verbazing­wek­kend hoe snel hij hier was’

Shurandy Sambo onderbrak zijn vakantie in Italië, miste daarna zijn koffer in Istanboel, maar voegde zich alsnog ‘snel en rustig’ in Tbilisi. Tot genoegen van bondscoach Erwin van de Looi, die zich daags voor de EK-aftrap tegen de Belgen wapent tegen het fenomeen Loïs Openda en karakterologisch een ander Jong Oranje dan twee jaar geleden ziet.