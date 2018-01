Toen Bergkamp en Jonk elkaar nog blindelings vonden

Twee spelers die elkaar feillozer aanvoelden zijn er zelden in de eredivisie geweest. Bergkamp hoefde maar te denken aan een loopactie, en Jonk voorzag de aanvaller van een op maat gesneden pass. Alsof hun gedachten met elkaar verbonden waren. Geen keeper waande zich veilig wanneer de twee Ajacieden het veld op stapten.



Het duo vertrok enkele maanden na deze prachtgoal naar Internazionale. Samen, uiteraard. Clubs lieten het wel uit hun hoofd om Bergkamp en Jonk te scheiden. Maar in Milaan draaide de machine niet meer zo gesmeerd als in Amsterdam. Na twee kleurloze jaren in de Serie A zocht Jonk zijn heil bij PSV en Bergkamp bij Arsenal, beiden met een mooie carrière voor de boeg.