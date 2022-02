Tom Boere helpt Cambuur tegen degradatiekandidaat Fortuna aan eerste zege van kalenderjaar

Cambuur Leeuwarden had al sinds december niet meer gewonnen. Dat gebeurde vanavond tegen Fortuna Sittard wel, mede dankzij twee doelpunten van spits Tom Boere en Doke Schmidt. Én de VAR. Het werd 2-1 in Leeuwarden.

Want na een halfuur zaten niet de Leeuwarders, maar de Limburgers op rozen. Eerst had Deroy Duarte knap een voorzet van Mickaël Tirpan binnengeknikt en even later tikte Charlison Benschop zelfs de 0-2 binnen. Maar de eerste eredivisietreffer sinds 2019 voor de topschutter uit Curaçao werd, na aandringen van de VAR, uiteindelijk door scheidsrechter Yannick van der Laan afgekeurd.

Dat bleek koren op de molen voor Cambuur, dat zo slap gestart was. Want twee minuten na die afgekeurde treffer van Benschop tikte Tom Boere - vorige week ook al trefzeker in de verloren wedstrijd met Feyenoord, binnen: 1-1. Na die gelijkmaker beten de Friezen zich knap vast in de Limburgse tegenstander en lieten niet meer los. In de tweede helft maakte diezelfde Boere ook de winnende treffer, waarmee hij het gemis van zijn geblesseerde concurrent Robert Uldrikis deed verstommen.

Volledig scherm Tom Boere scoort zijn tweede goal namens Cambuur tegen Fortuna Sittard. © Pro Shots / Paul Meima

De stemming bij Cambuur was sowieso opperbest, aangezien trainer Henk de Jong weer voor de camera verscheen. In december was er bij hem een cyste in z’n hoofd ontdekt en deed hij het iets rustiger aan. ,,Het was drie dagen terug wel anders. Beide jongens hebben gewoon een eredivisieclub draaiende gehouden. Respect voor de boys!”



Diezelfde Henk de Jong kon in de blessuretijd zijn vuisten ballen toen Doke Schmidt in de tien minuten durende blessuretijd een ultieme poging van Fortuna-Invaller Paul Gladon via de lat, uit het doel hield. Daardoor wint Cambuur eindelijk weer eens een wedstrijd. En dat werd weer eens tijd, aangezien dat in december - tegen Willem II - voor het laatst gebeurde. Enige smetje op het spektakelstuk: de blessure van Cambuur-invaller Maxim Gullit.

Volledig scherm Een duel bij Cambuur - Fortuna Sittard. © Pro Shots / Niels Boersema

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.