Tomas Necid keert bij ADO terug in de eredivisie

Door Yorick Groeneweg ADO heeft in de zoektocht naar een nieuwe spits onder andere PEC Zwolle afgetroefd. Die club wilde de 1,91 meter lange aanvaller graag terughalen. Vier seizoenen terug maakte Necid indruk in Zwolle. Daarna vervolgde de 44-voudig international van Tsjechië zijn loopbaan in Turkije. Na zijn eerste seizoen bij Bursaspor raakte Necid daar op een zijspoor. Hij werd twee keer verhuurd. Eerst aan het Poolse Legia Warschau, daarna keerde hij terug naar Tsjechië voor een uitlening aan Slavia Praag.

Sinds het vertrek van Bjørn Johnsen naar AZ waren de Hagenaars op zoek naar een lange spits. Omdat nieuweling Yuning Zhang vanwege deelname aan de Asian Games ontbrak, moest trainer Fons Groenendijk zijn elftal door elkaar gooien. Zo begon ADO de competitie met aanvallende middenvelder Erik Falkenburg in de punt van de aanval. Nadat hij zijn neus brak, was het in de twee wedstrijden daarna de beurt aan vleugelaanvaller Melvyn Lorenzen.

ADO hoopt in de laatste dagen van de transfertermijn ook nog een rechtsback te strikken. Na het vertrek van Tyronne Ebuehi naar Benfica en het wegvallen van Trevor David vanwege een zware knieblessure, moest trainer Fons Groenendijk ook op die plek improviseren. In de eerste drie eredivisieduels speelde middenvelder Dion Malone tegen wil en dank rechts achterin.



Giovanni Troupée moet aan die situatie een einde maken. De 20-jarige rechtervleugelverdediger is bij FC Utrecht voorbijgestreefd door Sean Klaiber en wil niet nog een seizoen toekijken. ADO's manager voetbalzaken Jeffrey van As onderhandelt met collega Jordy Zuidam over een verhuur. Hij heeft al laten weten dat ADO geen optie tot koop krijgt.