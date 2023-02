Ton du Chatinier is fan van Michael Silberbauer: ‘Dankzij hem gaat het na 53 jaar over voetbal bij FC Utrecht’

Met samenvatting Geen schot op doel voor Ajax tegen Union Berlin, maar John Heitinga maakt zich geen zorgen

Onvoldoende, gelukkig en te geduldig. Trainer John Heitinga was niet te spreken over hoe Ajax de Europese campagne hervatte tegen Union. Na de 0-0 remise weet de jonge coach, die zijn opgekrabbelde elftal geen schot op doel zag afdwingen, wat volgende week in Berlijn veel beter moet. ,,We moeten ons geluk meer opzoeken.”