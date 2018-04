Tonny Vilhena zit in de dubbele cijfers na simpele zege op Excelsior

Door Mikos Gouka



De Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Excelsior zal zelden zo eenzijdig zijn geweest als de laatste editie in de Kuip. Excelsior, toch echt bezig aan een prima seizoen, figureerde bij de grote broer die hoopt op stoom te komen voor de bekerfinale op 22 april tegen AZ.



Feyenoord nam al vroeg de leiding toen Jean-Paul Boëtius de bal om keeper Theo Zwarthoed krulde. Het leek meteen het signaal voor Excelsior om de handdoek te werpen. Feyenoord mocht doen waar het zin in had. En nog voor de pauze zorgden Jens Toornstra en Tonny Vilhena op eenvoudige wijze voor 2-0 en 3-0.



Na de pauze schoot clubtopscorer Steven Berghuis nummer vier binnen en trainer Giovanni van Bronckhorst kon rustig gaan doorwisselen. Vilhena en even later Boëtius mochten naar de kant en Sofyan Amrabat en Sam Larsson kregen de kans om zich weer eens te laten zien. Later verdween ook Berghuis naar de kant voor Bilal Basacikoglu. Het publiek vond het allemaal wel prima, zich vermakend met een veroverde wedstrijdbal. Jordy de Wijs zorgde met een eigen treffer voor nog meer gejuich met een eigen doelpunt.



Zonder de geblesseerde aanvallers Nicolai Jørgensen en Robin van Persie kon het duel met Excelsior eigenlijk nauwelijks een echte test worden genoemd. De Rotterdammers, die plek vier steviger in handen kregen door de nederlaag van FC Utrecht in Tilburg, spelen voor de bekerfinale nog tegen FC Twente, FC Utrecht en Willem II.