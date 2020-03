Toon Gerbrands over al dan niet doorgaan eredivisie: ‘Het is tijd voor duidelijkheid’

Van Dop en GA Eagles zoeken samenwer­king en zien einde van seizoen nabij komen

21:30 Jan Willem van Dop heeft er amper nog fiducie in dat het vanwege het coronavirus lam gelegde voetbalseizoen nog hervat gaat worden. Het is ook de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt nu de eerste divisie sowieso tot 1 juni op slot blijft, erkent de algemeen-directeur van Go Ahead Eagles.