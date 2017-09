Toornstra over gemiste kans: Bal stuitte op

ADO vreest zware knieblessure Kishna

18:09 Het uitvallen van Ricardo Kishna zorgde vanmiddag bij ADO voor een geweldig domper. ,,Dat is wel een smet op het geheel’’, sprak doelman Robert Zwinkels na de luid bejubelde 1-1 tegen Ajax. ,,Ik zag de jongens in de kleedkamer best wel stuk zitten daardoor. Het zag er niet zo heel goed uit.’’