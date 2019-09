Toornstra: We moeten snel met elkaar gaan zitten

VIDEO GA Eag­les-cap­tain Veldmate: ‘Sinds mijn 18e speel ik al niet meer pijnvrij’

17:24 Pijnvrij voetballen? Jeroen Veldmate lacht en weet wel beter. ,,Een voetballer is bijna nooit pijnvrij. Mijn laatste keer was op mijn achttiende, denk ik.’’ De nu 30-jarige aanvoerder van Go Ahead Eagles is na maanden afwezigheid met een slepende achillespeesblessure terug en staat vrijdagavond in de basis tijdens het uitduel met NEC.