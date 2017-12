Top en tob in half jaar Vitesse

Vitesse sluit het kalenderjaar 2017 af op de achtste plaats in de eredivisie. Dat is teleurstellend voor de Arnhemse club. Halverwege het voetbalseizoen: de tobbers en toppers van de Gelderse club op een rij.

TOB

Alexander Büttner

Volledig scherm Alexander Buttner gaat onderuit in duel met Brahim Darri. © ANP Pro Shots 2017 is een ontluisterend jaar voor Alexander Büttner. De beroepsvoetballer meldt zich in januari met een flink overgewicht bij Vitesse. Er volgt dus eerst een afvalrace van zes maanden.

Büttner knokt zich terug en toont zich in de zomer een versterking. Maar het blijkt een momentopname. In de herfst volgt het verval. De Achterhoeker maakt fouten, gaat in fitheid achteruit en zit ten slotte tegen PSV niet eens meer bij de wedstrijdselectie.

Deze Büttner zit zodoende op een dood spoor bij Vitesse. Dat houdt een ommezwaai van de linkspoot in bij de Arnhemse club. Óf een winters vertrek. Dat laatste is een reële optie.

Fankaty Dabo

Chelsea heeft een leger huurlingen uitgezet in Europa. Fankaty Dabo is niet de beste. De Engelsman heeft karakter. Hij gaat geen probleem uit de weg. Maar hij is in het veld een bron van onrust. Dabo heeft snelheid en duelkracht, maar levert een matige voorzet en koppen is niet zijn specialiteit. Het dieptepunt van de Brit is de eigen goal bij FC Groningen, al speelt daarin keeper Jeroen Houwen ook een rol.

Volledig scherm Luc Castaignos in de Europa League voor Vitesse tegen Racine Coly van Nice. © AFP

Luc Castaignos

Ooit een belofte, nu voortdurend ruziënd met de bal. Luc Castaignos heeft bij Vitesse weinig tot niets laten zien. Hij rechtvaardigt zelf zijn plek op de bank.

Remko Pasveer

De doelman werd gehaald als opvolger van Eloy Room, die per se weg wilde. Op dat moment maakte Vitesse een logische keus op de Nederlandse keepersmarkt. Maar in de praktijk stelde Pasveer te vaak teleur. De keeper moet zijn niveau in Arnhem in 2018 echt opkrikken.

TOP

Tim Matavz

Volledig scherm Tim Matavz © ANP Pro Shots Ga er maar aan staan om Ricky van Wolfswinkel op te volgen. Dat valt niet mee. Maar Tim Matavz heeft ‘Rickygoal’ zeer behoorlijk vervangen. De Sloveen voldoet met negen goals in de eerste seizoenshelft aan de verwachtingen. Het is wel zaak hem méér en beter vanaf de flanken te bedienen. Vitesse heeft een sluipschutter in huis, die veel te weinig wordt gelanceerd.

Milot Rashica

Milot Rashica is het transferkanon van Vitesse. De Kosovaar heeft snelheid en een passeerbeweging en dat is in het voetbal al een verademing. Dit seizoen is de vleugelspits veel constanter, al is ook hij in de laatste maand weg gegleden.

Volledig scherm Milot Rashica viert feest met Guram Kashia na de 4-0 zege bij Heerenveen. © ANP Pro Shots

Mason Mount

Na Nemanja Matic, Dominic Dolanke en Bertrand Traoré is Mason Mount weer zo’n parel uit de opleiding van Chelsea. Hij kan die droom waarmaken: de doorbraak op Stamford Bridge. Mount is pas achttien, maar geldt onbetwist als basisklant bij Vitesse.

De Arnhemse club doet geruchten over een winterse terugkeer van Mount naar Chelsea af als onzin. Hij is voor een jaar gehuurd. Eerder gaat de wens naar Londen om de jeugdinternational ook volgend jaar te huren.

TOP IN DE DOP