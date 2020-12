TOP Oss deelt nieuwe tik uit aan Jong AZ met nipte zege; Roda blijft steken op gelijkspel

De cijfers wijzen uit: wel of niet Bram van Polen achterin bij PEC, het is een wereld van verschil

3 december Bram van Polen stond maandag na vijf weken voor het eerst weer op het trainingsveld. En daar was niet alleen hijzelf heel blij mee, dat gold ook voor PEC-trainer John Stegeman. Want ook hij weet: een verdediging met of zonder zijn aanvoerder, het is een wereld van verschil.