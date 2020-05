TOP Oss ziet in mondkapjes of tv-beelden voor seizoenskaarthouders de redding

TOP Oss is misschien wel dé club die symbool staat voor spelen in de eerste divisie. Directeur Peter Bijvelds wil denken in kansen en niet te veel jammeren. ,,Voor Fox Sports is de komende periode waarschijnlijk een cruciale rol weggelegd.”

Door Rik Elfrink



De draadjes aan elkaar knopen? De tering naar de nering zetten? De dubbeltjes omdraaien? Directeur Peter Bijvelds van TOP Oss heeft het de afgelopen weken naar zijn smaak net iets te vaak gehoord. ,,Natuurlijk is het erg wat er nu in de voetballerij gebeurt. Het laatste wat ik wil is de zaken bagatelliseren. Als er een heel jaar helemaal niet gespeeld wordt, redden wij het net als veel anderen ook niet. Tegelijkertijd zeg ik dat we in kansen en mogelijkheden moeten denken en dat ook moeten uitstralen als sector. Als er in het nieuwe seizoen voorlopig nog zonder publiek wordt gespeeld, kan er namelijk best veel.”



TOP Oss staat een beetje symbool voor de eeuwige club in de eerste divisie. Een paar keer sinds de entree in het betaald voetbal in 1991 had de club promotie voor het grijpen, maar lukte het niet. Vorig seizoen was er sprake van een sterke opleving en speelde TOP aantrekkelijk voetbal, met bijvoorbeeld Bryan Smeets (nu Sparta) en Huseyin Dogan (nu NAC).

Quote We kunnen allemaal blijven jammeren dat het slecht gaat en dat voortdu­rend naar buiten brengen, maar het is vooral belangrijk dat we goed voorbereid zijn op de slechte scenario’s. Peter Bijvelds

Dit jaar was het rechterrijtje weer de thuisbasis op Teletekst, met een zestiende plek in de geamputeerde eindstand. Niemand bij TOP die daar tevreden mee is, maar bij de club raakt ook niemand daarvan in de war. ,,We hebben een positief eigen vermogen en zullen het daardoor wat langer kunnen uitzingen dan anderen”, denkt Bijvelds, die vorige week zag dat de Coöperatie Eerste Divisie een jobstijding uitstuurde. Veertig tot vijftig procent van de omzet van de clubs zal bij een seizoen zonder publiek verloren gaan, zo luidde de boodschap.

Spaarcentjes

TOP heeft dus nog wat spaarcentjes en in tegenstelling tot anderen goed op de winkel gepast, geeft Bijvelds aan. ,,Daar hebben we nu alleen niks aan. Het voetbal moet eenheid en geloof in de toekomst blijven uitstralen. Niemand weet nu hoe de wereld er in september voor zal staan. Je wordt steeds weer ingehaald door de nieuwe realiteit, over een aantal weken kan het ook weer een stukje positiever zijn. Laten we dat tussen alle narigheid niet vergeten. Misschien zitten we straks met mondkapjes op de tribune, wie zal het zeggen. Of we kijken een periode thuis, maar dat schept toch ook mogelijkheden.”



Bijvelds ziet voor Fox Sports een cruciale rol om het profvoetbal door de huidige crisis te loodsen. ,,Seizoenkaarthouders live-wedstrijden aanbieden, daar moet markt voor zijn. Nu zaten alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie in het schakelprogramma en worden ze ook opgenomen en geregistreerd, dus de kosten worden al gemaakt. Bovendien is er een nieuw verdienmodel voor Fox. Niet alleen nu maar ook als voorbode voor de toekomst. Het moet toch mogelijk zijn om ze bijvoorbeeld online live aan te bieden aan onze supporters, die daar denk ik best voor willen betalen. Een reguliere seizoenkaart heb je al voor zo’n tachtig euro. Ik denk dat heel veel mensen die kaart verlengen als we ze deze faciliteit aan kunnen bieden.”

Volledig scherm Niels Fleuren (TOP Oss) © BSR Agency

