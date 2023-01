Topbestuurders bij onrustig FC Groningen stappen op wegens fraudezaak

Het gaat om Edward Wielens en Martin Robaard. Zij zouden betrokken zijn bij een miljoenenfraude met energielabels van panden in de stad Groningen. Via verhuurmaatschappij Pronkjewail werden energielabels onterecht hoog gemaakt zodat er meer huur voor kon worden gevraagd, onthulde stadsblog Sikkom .

Op eigen initiatief

‘Deze situatie staat los van het stichtingsbestuur en de onbezoldigde functie die de genoemde heren daar hadden’, schrijft hij in een verklaring. ‘In de afgelopen jaren is er binnen het stichtingsbestuur op constructieve wijze samengewerkt, het belang van FC Groningen stond hierbij altijd voorop.’

‘Het is aan het openbaar ministerie en de rechtbank om vast te stellen of er sprake is van onrechtmatigheden en in hoeverre er daarbij sprake is van betrokkenheid, verwijtbaarheid en/of aansprakelijkheid van op verschillende wijze betrokken personen van Pronkjewail.’