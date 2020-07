Topduel toegevoegd aan ‘Eredivisie Comeback’-programma: Ajax oefent tegen FC Utrecht

Ajax had al een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (zaterdag 8 augustus, 18.45 uur) gepland staan. De tweede oefenwedstrijd in het kader van de ‘Eredivisie Comeback’ wordt dus tegen FC Utrecht afgewerkt. Voor de Domstedelingen is het de derde wedstrijd in het schema, na thuisduels met AZ (zaterdag 1 augustus, 17.30 uur) en sc Heerenveen (donderdag 20 augustus, 21.00 uur). Daarnaast gaat FC Utrecht nog ‘buitenlandse’ oefenwedstrijden spelen tegen Racing Genk en Royal Antwerp uit België en het Luxemburgse Dudelange.

Alle oefenduels in het ‘Eredivisie Comeback’-schema zijn in het stadion van de thuisspelende club en er mag publiek bij. Voor de clubs is het een manier om allerlei maatregelen in coronatijd uit te testen. Alle wedstrijden in het programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen en goedkeuring van de lokale overheid. Zendgemachtigde FOX Sports zendt de wedstrijden uit.