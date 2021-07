Topfitte Elia niet bij 26-koppige selectie FC Utrecht: ‘Heb andere keuzes gemaakt’

Coach Hake was helder in zijn bewoordingen waarom Elia ontbrak tijdens de oefenwedstrijd, want de 34-jarige vleugelspeler is fit. ,,Ik heb andere keuzes gemaakt.” De voormalig international komt voorlopig niet in de plannen van FC Utrecht voor. Elia kwam vorig jaar met hoge verwachtingen naar de Domstad. Een succesvol huwelijk is het nog niet gebleken, ook vanwege privéleed, een coronabesmetting en blessures. Het feit dat hij niet geselecteerd was voor het duel met Mechelen, had niets met een naderende transfer te maken. Al lijkt dat een kwestie van tijd als de situatie blijft zoals die nu is en Elia dus ver weg is gevallen in de pikorde bij FC Utrecht.