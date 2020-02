Topscorer Dessers laat Heracles weer lachen

Door Dennis van Bergen



Triomfantelijk zwierde hij zijn armen de lucht in, vanavond in Almelo. Cyriel Dessers had al een poosje niet meer gescoord voor Heracles. Maar tegen Fortuna Sittard liet hij zich eindelijk weer eens zien namens de Tukkers. Met twee treffers hielp de Belg zijn ploeg aan drie heel kostbare punten. En, tenminste zo belangrijk voor een man die leeft voor doelpunten, dankzij zijn dertiende en veertiende goal van het seizoen is hij zelf weer topscorer van de eredivisie.



Dessers had nu Italië kunnen spelen, zo waren de berichten in januari. SPAL, hekkensluiter in de Serie A, had belangstelling voor de Belg. Maar van een vertrek kwam het uiteindelijk niet op de slotdag van de transfermarkt. Jammer, vond Dessers. Niet meer dan dat, hoe anders sommigen ook beweerden. Na een in sportief opzicht moeilijke tijd bij FC Utrecht is hij in het oosten van Nederland namelijk prima op zijn plek. Juist omdat hij er onder trainer Frank Wormuth vrijwel wekelijks een hoofdrol speelt.

Volledig scherm Dessers. © BSR Agency

Nou ja, tot voor kort dan. De laatste weken zit de spitsenneus van Dessers behoorlijk verstopt. Exact in lijn met hoe zijn elftal zich manifesteert sinds de winterstop, waarin achtereenvolgens SC Heerenveen, FC Emmen, Vitesse (beker), Feyenoord en Willem II te sterk bleken voor de zwart/witten. En ook vanavond tegen Fortuna Sittard kwam Dessers nauwelijks aan de bal.

Rode kaart Cox

Volledig scherm Cox ontvangt rood van arbiter Kuipers. © BSR Agency Feitelijk gebeurde dit pas voor het eerst na een goed half uur spelen. Nadat Fortuna-verdediger George Cox zijn tegenstander Silvester van der Water had neergetrokken en na inmenging van de VAR vervolgens rood kreeg, mocht Dessers aanleggen vanaf de stip. Feilloos joeg hij toen de 1-0 achter de kansloze Fortuna-doelman Alexei Koselev. Halverwege de tweede helft liet de Belg zich opnieuw zien. Met een echte spitsengoal hielp hij Heracles aan de 2-0 en zichzelf aan zijn veertiende treffer van het seizoen.

Dat het dapper strijdende en zelfs betere Fortuna in de tussentijd via Mark Diemers nog een penalty miste, bleek achteraf slechts bijzaak voor de Tukkers. Dankzij de 2-0 overwinning kunnen ze na een dramatische start in 2020 eindelijk weer een beetje lachen in Almelo. Met Cyriel Dessers, kersvers topscorer van de eredivisie, voorop.

Volledig scherm Heracles viert de 2-0 van Dessers. © BSR Agency

Volledig scherm Mark Diemers druipt teleurgesteld af. © ANP Sport