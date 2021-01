Topscorer Giakoumakis ook tegen Willem II de held van VVV

Van der Sar acht kans op arbitrage in zaak-Nou­ri groot: ‘Zijn er niet uitgekomen’

17:28 Ajax en de familie van Abdelhak Nouri zijn het nog altijd niet eens over de verdere afhandeling van de zaak omtrent de voetballer, die in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd in elkaar zakte en daar zwaar hersenletsel aan heeft overgehouden. Directeur Edwin van der Sar acht de kans daarom groot dat er een rechter aan te pas moet komen.