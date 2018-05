Topscorer Jahanbakhsh dompelt met hattrick PEC Zwolle in rouw

Door Nik Kok



In Alkmaar leek het net of er voor PEC Zwolle niets meer op het spel stond. De ploeg van trainer John van 't Schip had nog een goede kans om zich te plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal maar dat zat er vanmiddag geen moment in.



Ook al kwam concurrent Heerenveen dan snel achter in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, dat was voor de Zwollenaren allerminst het sein om er een schepje bovenop te doen. Vrijwel de hele wedstrijd liepen de spelers achter de hongerige AZ-spelers aan.



Door de off-day van PEC stond de wedstrijd bijna helemaal in het teken van de strijd om de topscorerstitel. Jahanbakhsh zag op de laatste speeldag veel concurrenten scoren (Johnsen van ADO en Berghuis van Feyenoord) maar wist zelf ook drie keer het net te vinden.



Ook Wout Weghorst kwam nog even dichtbij zijn ploeggenoot met twee treffers in tweede helft op het moment dat AZ PEC Zwolle alle hoeken van het veld liet zien.



Vertrek

Het tweetal zorgde zo hoogstpersoonlijk voor een fraai afscheid in Alkmaar. Gezien de gestage opmars dit seizoen van de twee aanvallers is het de verwachting dat ze de club deze zomer verlaten. Voor Weghorst lonkt een Duits avontuur, terwijl Jahanbakhsh zijn goede vorm na het WK hoop te verzilveren.



Met zijn topscorerstitel volgt de Iraniër, Feyenoorder Nicolai Jørgensen op die vorig seizoen net zoveel treffers maakte als Jahanbakhsh die in Alkmaar luidkeels werd toegezongen.



PEC wist ook de 3-0 van Fredrik Midtsjø en de 4-0 en 5-0 van Weghorst niet te voorkomen en zo kon AZ-trainer John van den Brom nog speeltijd geven aan drie debutanten: Myron Boadu, Tijjani Reijnders en Mees Hoedemakers.



Triest record

Daarmee krijgt de vrije val van PEC na de winterstop een passend slot. De achtste uitnederlaag op rij, het elfde verlies van 2018, geen Europees ticket en sinds zondag houder van een dubieus eredivisierecord.



PEC Zwolle is na de 6-0 nu de club met het grootste verval ooit tussen de eerste en tweede seizoenshelft. Voor de winterstop 33 punten, slechts 11 erna; een verval van 22 punten waartoe alleen het Groningse GVAV in 1965 in staat was op het hoogste nationale voetbalniveau.