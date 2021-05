Topscorer Mühren ook beste speler in Keuken Kampioen Divisie

NEC na overtuigen­de zege op Roda JC naar finale play-offs om promotie

21:06 NEC heeft zich zeer overtuigend geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie, waarin de ploeg van Rogier Meijer het zondag (18.00 uur) opneemt tegen FC Emmen of NAC. Vijf dagen na de 0-4 zege bij Almere City won NEC vanavond voor 1500 toeschouwers in het Goffertstadion in Nijmegen met 3-0 van Roda JC.