Topscorers Dallinga en Verheydt strijden om promotie: ‘Ik was hem al een beetje uit het zicht verloren’

PSV zet opnieuw vol in op een rentree van Luuk de Jong

PSV zet opnieuw vol in op een rentree van Luuk de Jong (31) in Eindhoven in de komende transferzomer. De spits speelde dit seizoen voor FC Barcelona en er is geen zekerheid dat hij daar kan blijven. Zijn contract in Sevilla loopt na dit voetbaljaar nog een seizoen door en PSV is bereid om een afkoopsom van meerdere miljoenen te betalen.

19 mei