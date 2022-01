Toptransfer voor Denso Kasius (19): Italiaanse Bologna tikt miljoenenbedrag af voor rechtsback

knvb-beker GA Eagles bekert op 10 februari tegen NEC, duel met AZ schuift op

Het duel in de kwartfinales van de Toto KNVB-beker tussen NEC en Go Ahead Eagles is door de KNVB vastgesteld op donderdag 10 februari. In het Goffertstadion in Nijmegen wordt dan om 19.00 uur afgetrapt.

27 januari